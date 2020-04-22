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الأربعاء 22 نيسان 2020 ساعة 16:52

هيئة الاركان الايرانية تهنئ بالاطلاق الناجح لقمر (نور 1)

هيئة الاركان الايرانية تهنئ بالاطلاق الناجح لقمر (نور 1)
وورد في برقية وجهها اللواء باقري بهذا الشأن: انه في العام الذي أطلق عليه قائد الثورة تسمية (النهضة الانتاجية) دلل الحرس الثوري مرة أخرى أنه في الطليعة على صعيد تحقيق الاهداف الاستراتيجية وتنفيذ توجيهات قائد الثورة الاسلامية وان إطلاق قمر (نور1) الصناعي العسكري يعد بداية مباركة لتعزيز الاقتدار الدفاعي بفضل التواجد في الفضاء الخارجي والارتقاء العلمي وتعزيز القوة الردعية في اطار تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأعرب عن تهانيه في نيل هذا الانجاز الاستراتيجي الدفاعي والعلمي بقيادة قائد الثورة والقائد العام للقوات المسلحة الامام الخامنئي (مد ظله العالي)، وبارك للقوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري التي تعد ثمرة لدماء الشهداء لاسيما العالم الشهيد حسن تهراني مقدم وجهاد الباحثين والعلماء الشباب في ايران الاسلامية.
رقم : 858318
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