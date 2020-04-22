فيل روبرتسون يدعو لإطلاق سراح السجناء السياسيين في البحرين

جاء ذلك خلال حوار مباشر على اليوتيوب أجراه مع معهد الخليج العربي للديمقراطية وحقوق الإنسان يوم أمس (الثلاثاء 21 أبريل). ووصف روبرتسون خطورة الوضع في السجون بالحاويات التي تنقل العدوى في ظل جائحة كورونا التي من المحتمل أن تصل إلى السجن وتصيب العدد الكبير، خصوصا مع الإكتظاظ.



واعتبر روبرتسون استمرار حبس المعارضين وأصحاب الرأي بمثابة عملية إعدام محتملة لوجود فايروس كورونا، الذي سينتقل إلى السجن ويتسبب بأضرار كبيرة.



وفي تعليقه على الموقف الرسمي في البحرين من هذه القضية، قال روبرتسون أن السلطات في الواقع تضر بنفسها، مشددا على أن السجناء السياسيين عبروا عن أرائهم، وهو ما يجب أن يكون مكفولا، ومسموحا، مؤكدا على أن السجناء السياسيين يمثلون مجتمهم ويجب أن يكون لهم صوت مسموع.



وسبق أن أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش في الأسبوع الماضي بيانا دعت فيه السلطات الحاكمة في البحرين لإطلاق سراح الرموز السياسية والحقوقية ، محذرة من العواقب الكارثية المحتملة من جائحة كورونا في السجون.



ويأتي هذا الحوار المباشر مع نائب مدير منطقة أسيا في المنظمة ضمن سلسلة من الحوارات التي يقيمها معهد الخليج الفارسي للديمقراطية وحقوق الإنسان ضمن حوارات مع شخصيات حقوقية وباحثين، يسلط فيها الضوء على المطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين.



وكان المعهد يوم أمس الأول قد أجرى حوار مع مدير منظمة حقوق الإنسان أولا براين دولي تناولت محاور شبيهة، وأكد فيها دولي على ضرورة المسارعة لإطلاق سراح السجناء السياسين محذرا من العواقب الوخيمة المتوقعة من تداعيات انتقال مرض كورونا إلى السجن.