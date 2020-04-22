رضائي: إطلاق القمر الصناعي العسكري أثبت كفاءة الحرس الثوري

وفي برقية له، قدم محسن رضائي التهنئة إلى القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، بتحقيق هذه الخطوة الباهرة في إطلاق قمر "نور" الصناعي بنجاح.



وجاء في برقية رضائي إلى اللواء سلامي، أن الخطوة الباهرة للحرس في صنع الصاروخ الحامل للقمر الصناعي وكذلك في صنع القمر الصناعي وأيضا إطلاق القمر بدقة، بعد بضعة محاولات فاشلة من سائر الأجهزة، أثبت مرة أخرى لياقة وتخصص الكوادر الثورية إلى جانب إلتزامها.



وأعرب محسن رضائي عن امله بأن يوفر تحقيق هذه الخطوة الهامة، الأرضية لتقديم مزيد من الدعم للعلماء والخبراء العاملين في هذا المجال.