الأرصاد الجوية الجزائرية تحذر من أمطار رعدية غزيرة

وحسب النشرية الخاصة، تصل كمية الأمطار إلى 25 ملم محليا، حيث تستمر في التساقط إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم.



وتتعلق الولايات المعنية بكل من تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، البليدة المدية، وعين الدفلى.