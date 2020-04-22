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الأربعاء 22 نيسان 2020 ساعة 17:06

سوريا تنتج جميع أنواع المعقمات رغم الحصار

سوريا تنتج جميع أنواع المعقمات رغم الحصار
في ظل الحصار الاقتصادي الخانق الذي تفرضه الإدارة الأميركية والغرب على قطاع صناعة المعقمات في سوريا، ركزت مصانع عاصمة الصناعة السورية حلب في الآونة الأخيرة جهودها لتأمين حاجة الأسواق المحلية المتزايدة علياها، بهدف الحد من خطر تفشي فايروس كورونا في البلاد.

وأوضح أحد المصنعين للمعقمات في مدينة حلب قائلاً: حاليا وجهنا إنتاجنا بشكل عام باتجاه مادة المعقمات رغم أن لدينا أصناف ثانية، لكن حاليا مكتفين بمواد التعقيم نتيجة الأوضاع الراهنة أي الجائحة المرضية التي تمر بها البلد والعالم؟

ومن جانب آخر أكد: "عندنا عدة مصائب، من ضمنها تأمين المواد الأولية، والحمدلله بمساعدة بعض الدول الصديقة نستطيع نحن وباقي المعامل المشابهة لمهنتنا أن نؤمن حاجة السوق."

وألغت المصانع خطوط إنتاج كاملة واستبدلتها بخطوط لإنتاج المعقمات والمواد الخاصة بتعقيم وتنظيف الأسطح والأيدي بمكونات محلية الصنع 100% حسب المواصفات القياسية السورية.

ويقول صيدلي أن: "طلبا كثيفا كان في الفترة الماضية على المعقمات، واستطاعت المنشآت والمعامل السورية التي تعمل بهذا المجال أن تغطي السوق بشكل جيد جدا، والحمدلله كان بسعر مقبول كثيرا، وجميع المعقمات الموجودة حاليا في السوق هي معقمات سورية."

منافذ البيع توفر جميع منتجاتها من الصناعة السورية، واختلاف أصنافها خلق منافسة بين الصناعيين مما انعكس إيجابا على أسعارها التي أصبحت في متداول يد المواطن السوري.

وفرض فايروس كورونا العديد من المتغيرات خصوصا في المنشآت الصناعية في سوريا عموما وفي حلب خصوصا، حيث اتجهت هذه المنشآت لإنتاج المعقمات الخاصة بالأسطح والأيدي للحد من تفشي هذا الفايروس ريثما يتم القضاء عليه بشكل كامل.
رقم : 858327
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