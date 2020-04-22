توقعات بانخفاض أسعار الخضار في سوريا

وحول أسعار الفروج والبيض بين شعيب أن استمرار ارتفاع أسعارها يأتي نتيجة ارتفاع أسعار المادة العلفية المستخدمة في تربية الدواجن مبيناً أن موضوع الأسعار غالباً مرتبط بالعرض والطلب وهناك تسعير مكاني للمواد المنتجة محلياً يتم تسعيره من قبل مديريات التجارة الداخلية والجهات المعنية في المحافظات وتسعير مركزي للمواد الأساسية.



وفي رد على استفسار حول تعديل قانون حماية المستهلك رقم 14لعام 2015 بين شعيب أن التعديلات في نهايتها وأنه تم العمل لتكون العقوبات والاجراءات أشد صرامة بما يتناسب مع الظروف الحالية ولتكون رادعة خاصة فيما يتعلق بالمخالفات الجسيمة.