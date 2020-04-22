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الأربعاء 22 نيسان 2020 ساعة 17:56

في سوريا... ضبط معمل لتصنيع البرادات بماركات مزورة

في سوريا... ضبط معمل لتصنيع البرادات بماركات مزورة
واوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سامر سوسي ان المنشأة تقوم بتصنيع البرادات دون ترخيص صناعي او سجل تجاري يخولها انتاج هذه المادة والتجارة فيها وباستخدام مواد اولية لا تحمل مواصفة او بيان او بلد المنشأ بما فيها المحركات والغاز المستخدم في التبريد لافتا الى ان صاحب المنشأة يقوم بتصنيع البرادات وتجميعها ووضع ماركات مزورة لمعامل اخرى وبيعها في اسواق المحافظة وخارجها.

من جهته لفت رئيس شعبة حماية المستهلك في جبلة رائد عجيب ان المعمل يقوم بتصنيع برادات بأحجام ومقاسات ونوعيات مختلفة لماركات متعددة منها معامل موجودة في محافظة حلب فضلا عن تشغيله في التصنيع والتجميع عمالا دون خبرة كافية لهذه الصناعات.

واشار عجيب الى انه تم ضبط نحو ثلاثمئة واربعين برادا باستخدام محركات دون بيان استطاعتها فضلا عن استخدام مواد مستعملة في التصنيع سواء بالهيكل او المحرك لافتا الى انه تم مصادرة الكميات المضبوطة لوضعها تحت تصرف مديرية الصناعة لاعادة هيكلتها وتصنيعها وطرحها من جديد في الاسواق واحالة الضبط والمخالف الى القضاء مع ختم المنشأة بالشمع الاحمر.
رقم : 858332
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