الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 22 نيسان 2020 ساعة 18:49

هكذا سيتم نقل العراقيين العالقين بسوريا !

هكذا سيتم نقل العراقيين العالقين بسوريا !
وقالت السلطة في بيان إنها "تود أن توضح للرأي العام وخصوصاً مواطنينا العالقين في دول العالم لا سيما سوريا بأنها تبذل جهوداً ومساعي كبيرة مع الجهات المعنية من أجل عودتهم إلى العراق بالسرعة الممكنة، واستناداً إلى قرارات وتوصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية

وأضافت، أنه "تم مخاطبة شركتي (أجنحة الشام، وفلاي بغداد) لمعرفة أسعار التذاكر للمسافرين، لاختيار السعر الأقل مراعاة لظروف المواطنين، وتم اختيار شركة (فلاي بغداد) كون سعر التذكرة للمسافر الواحد تبلغ 175 دولاراً، ولأن الأولوية للنواقل الوطنية فقد أوكلت مهمة اجلاء العراقيين العالقين في دمشق إلى شركة (فلاي بغداد) التي تحمل شهادة AOC الرقم 007، وسيتم المباشرة بذلك بعد استحصال الموافقات الاصولية من قبل سلطة الطيران المدني السوري".

وتابعت سلطة الطيران المدني في بيانها، أنها "تعرب عن شكرها لتعاون شركة (فلاي بغداد) معها لاجلاء العراقيين العالقين هناك، لاسيما نقل عدد من المسافرين ذوي الدخل المحدود مجانًا".
رقم : 858335
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: لاينبغي التصور أن المواجهة مع كورونا انتهت
روحاني: لاينبغي التصور أن المواجهة مع كورونا انتهت
الصاروخ حامل القمر الصناعي الايراني ثلاثي المراحل وثنائي الوقود
الصاروخ حامل القمر الصناعي الايراني ثلاثي المراحل وثنائي الوقود
22 نيسان 2020
حزب الله يحرج جيش الاحتلال.. والرسالة قد وصلت
حزب الله يحرج جيش الاحتلال.. والرسالة قد وصلت
22 نيسان 2020
هناك دائما من يعوض خسائر ترامب.. ‘‘السعودية‘‘
هناك دائما من يعوض خسائر ترامب.. ‘‘السعودية‘‘
22 نيسان 2020
قائد الثورة يشيد بأداء وجهود قوات الحرس الثوري
قائد الثورة يشيد بأداء وجهود قوات الحرس الثوري
22 نيسان 2020
'عملية السياج'.. 'حرب أدمغة' و'حرب الإرادات'
21 نيسان 2020
عدد المتعافين من كورونا في إيران يلامس الـ70 الفا
عدد المتعافين من كورونا في إيران يلامس الـ70 الفا
21 نيسان 2020
إطلاق فعاليات حملة انتماء.. إحياء ذكرى النكبة وتأكيد للهوية
إطلاق فعاليات حملة انتماء.. إحياء ذكرى النكبة وتأكيد للهوية
21 نيسان 2020
بعد هزائمها المتلاحقة .. السعودية عاجزة عن دفع مرتبات مُرتزقتها
بعد هزائمها المتلاحقة .. السعودية عاجزة عن دفع مرتبات مُرتزقتها
21 نيسان 2020
ماذا تريد الامارات من المغرب؟
ماذا تريد الامارات من المغرب؟
21 نيسان 2020
روحاني: مستعدون لنقل تجاربنا إلى آذربيجان لمكافحة كورونا
روحاني: مستعدون لنقل تجاربنا إلى آذربيجان لمكافحة كورونا
21 نيسان 2020
الأسد: الشهيد سليماني أدى دورا كبيرا بمحاربة الارهاب بسوريا
الأسد: الشهيد سليماني أدى دورا كبيرا بمحاربة الارهاب بسوريا
20 نيسان 2020
طهران: القوات الاميركية في منطقتنا مصدر لزعزعة الأمن
طهران: القوات الاميركية في منطقتنا مصدر لزعزعة الأمن
20 نيسان 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن