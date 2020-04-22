أنباء عن عملية دهس جديدة وسط الضفة الغربية وإنسحاب المنفذ

وذكرت مصادر عبرية، أن سيارة فلسطينية دهست شرطيًا إسرائيليًا على حاجز بالقرب من مستوطنة عطيرت المقامة على أراضي قرية عطارة بمحافظة رام الله.



وأضافت، أن الشرطي أصيب بجروح طفية، بينما تمكن سائق السيارة من الفرار والوصول إلى قرية أم صفا.