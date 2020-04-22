عملية بيت لحم...المقاومة مستمرة

ولم تتوقف قوات الاحتلال عند قتل الشاب والاحتجاز على جثمانه، بل واقتحمت بلدة السواحرة الفلسطينية، واعتقلت والدة الشهيد إبراهيم محمد هلسة. وجاءت عملية بيت الحم البطولية ضد قوات الاحتلال لتؤكد أن الفلسطينيين ما زالوا متمسكين بخيار المقاومة لإفشال مخططات الاحتلال الرامية الى ابتلاع المزيد من الاراضي الفلسطينية.



و زعم جهاز الأمن العام الصهيوني "الشاباك"، أنه اعتقل مؤخرا ثلاثة فلسطينيين ينتمون الى حركة المقاومة الاسلامية "حماس" خططوا لتنفيذ عمليات فدائية ضد اهداف اسرائيلية في القدس المحتلة ورام الله بالضفة الغربية المحتلة.



وسبق ان اعلنت قوات الاحتلال، الإثنين، اعتقال شاب فلسطيني من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، بعد استهدافه بالرصاص بزعم محاولته تنفيذ عملية ضد موقع عسكري إسرائيلي بزجاجات حارقة. وقامت حركة المقاومة الاسلامية ‘‘حماس‘‘ بمباركة عملية الدهس والطعن التي نفذها الشهيد البطل إبراهيم محمد هلسة على حاجز الكونتينر الاحتلالي شرق مدينة بيت لحم.



ونعت الحركة الشهيد إبراهيم الذي "لبّى نداء الله والواجب بعمليته البطولية"، مشيرةً إلى أن "العملية تؤكد أن الضفة المحتلة ما زالت تحمل المفاجآت للمحتل، الذي تواصل قيادته التشدق بشعارات الضم والتوسع الاستيطاني، والتي سيفشلها شعبنا بالمقاومة"، مؤكدة أن خيار المقاومة سيستمر بسواعد أبناء شعبنا الفلسطيني للرد على جرائم الاحتلال واعتداءاته.



وشددت حماس على أن "إعلانات الضم والتوسع لأراضي الضفة التي أعلنتها حكومة الاحتلال سيكون مصيرها الفشل مثل الإعلانات السابقة، منوهةً بأن شعبنا هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة فوق أرضه، وسيدافع عنها، وسيدفن جميع هذه المشاريع التي تولد ميتة".



وتحاول سلطات الاحتلال تنفيذ مخططاتها التوسعية بضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة ، وفرض القانون الإسرائيلي على مناطق فلسطينية أخرى في الاغوار، حيث يتم ضم جميع المستوطنات في الضفة المحتلة، بما في ذلك البؤر الاستيطانية المنعزلة داخل جدار الفصل العنصري ومن ثم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، بموجب خطة الإملاءات الأمريكية الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية والمعروفة بـ"صفقة القرن"، مثل "غوش عتصيون" أو "معاليه أدوميم".