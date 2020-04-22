بومبيو يهدد بتواصل الضغوط على ايران

وخلال مؤتمر صحفي في مقر الخارجية الامريكية أشار بمبيو إلى أن "الحرس الثوري الإيراني أطلق اليوم صاروخا، ومجلس الأمن عليه أن يحدد إذا كان هذا خرقا لقراراته"، مؤكداً "سنواصل الضغط على إيران من أجل أن توقف أنشطتها المزعزعة وآخرها حملة دعائية كاذبة ضدنا" حسب تعبيره.



واثار احدث انجاز الحرس الثوري غضبا امريكيا ليدفع ترامب ووزيره الخارجية الى تهديد الزوارق الايرانية في الخليج الفارسي ومواصلة الضغط على ايران.



واطلقت قوات حرس الثورة الاسلامية بنجاح صباح اليوم الأربعاء ، أول قمر صناعي عسكري للجمهورية الاسلامية الايرانية .



واستقر القمر الصناعي " نور1" الذي اطلق بواسطة حامل الاقمار "قاصد" ذي المرحلتين، في مداره حول الارض على مسافة 425 كيلومتر .