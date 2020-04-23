قطر تفتقد مظاهر رمضان بسبب كورونا

واستثنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب من قرار إغلاق المساجد وإيقاف صلوات الجماعة، وقالت في بيان، الأربعاء، إن المسجد "ستقام فيه خطبة وصلاة الجمعة حصرياً بحضور 40 مصلياً فقط من الأئمة والمؤذنين والعاملين فيه، كما ستقام صلاة العشاء والتراويح خلال شهر رمضان بحضور الإمام وأربعة من موظفي الجامع، مع مراعاة الاحترازات الصحية المقررة من وزارة الصحة العامة".



ولفتت وزارة الأوقاف إلى أنه "تم اعتماد هذا الإجراء لبث الطمأنينة في المجتمع، والصلوات ستُنْقَل للجمهور عبر قنوات التلفزيون والإذاعة، مع التأكيد على أنه لا يجوز الاقتداء بالإمام في الصلاة المنقولة عبر وسائط الاتصال".



في السياق، أكدت عدد من المؤسسات القطرية الرسمية والخاصة إلغاء الفعاليات الرمضانية السنوية، والتي كان يتم التجهيز لها قبل حلول الشهر، وخاصة في الحي الثقافي "كتارا"، و"مؤسسة قطر".



وأغلقت قطر الحدائق والمتنزهات العامة، ومنعت التجمعات في الأماكن العامة، وخاصة كورنيش العاصمة الدوحة، كما أغلقت المساجد مؤقتاً، وعلقت صلاة الجمعة والجماعة فيها للوقاية من انتشار فيروس كورونا.