الصفحة الرئيسية
0
الخميس 23 نيسان 2020 ساعة 09:40

'نور' ايران يبدأ دورته حول الأرض.. دلالات التوقيت والرسائل

لا شك ان هذا الإنجاز سيحقق قفزة استراتيجية معلوماتية للقوات الجو فضائية الإيرانية، كما سيمنح بعدا آخرا وتوازنا استرايجيا للتكتيكات الدفاعية التي تنتهجها ايران في المنطقة والعالم، حيث سيسهم القمر نور العسكري في إنجاز خارطة دفاع شاملة للقوات الإيرانية كما أعلن قائد حرس الثورة العميد حسين سلامي.

لا ندري ان كان توقيت ارسال القمر الصناعي يحمل رسائل معينة، ام ان الموضوع كان مرتبط بالوقت الأنسب من الناحية التقنية، او انه أتى مباشرة بعد إنهاء إستعدادات الاطلاق ولكن بكل الحالات نجاح حرس الثورة في وضع القمر على مداره بالتزامن من التخبط الأميركي بالتعامل مع ازمة النفط وازمة كورونا يحمل ابعاد ومفاهيم استراتيجية كبيرة من شأنها ان تعزز اقتدار ايران على مستوى العالم والمنطقة، وتكسر الهيبة الإميركية مرة أخرى امام المثابرة الإيرانية.

وايضا عندما نتحدث عن نجاح حرس الثورة بإطلاق القمر الصناعي بالتزامن مع نجاحه في الوقوف الى جانب الحكومة باحتواء كورونا من خلال مناورات متعددة، ووضع كل أمكاناته الصحية في خدمة مرضى كورونا، فإن هذا يعكس مدى قوة ومرونة قوات حرس الثورة الإسلامية وقدرتها على إدارة عدة تحديات في وقت واحد، خصوصا وان إعلان نجاح إطلاق القمر الصناعي جاء بعد أيام قليلة من التحذير شديد اللهجة من الزوارق الإيرانية لبارجة اميركية في الخليج الفارسي بأن اي تعرض للسفن الإيرانية سوف يقابله رد ايراني حسام.

واما التعليق الأمريكي على هذا الإنتصار الإيراني، فلم يخرج عن المتوقع في ابراز حجم الزعر من النجاح الإيراني الا انه وعلى الرغم من ذلك فقد اوضح الحجم الحقيقي للانتصار الإيراني في هذا المجال، وخصوصا فيما يتعلق بالصاروخ "قاصدك" الذي حمل القمر ليضعه في مداره، وقد ظهر هذا جليلا لمن تابع تصريحات ترامب والخارجية الاميركية والبنتاغون بعد ساعات قليلة من استقرار نور الإيراني على مداره بشكل صحيح.

وفي النهاية فإن هذا النجاح الإيراني يحسب لايران ثلاث مرات، مرة لانه أنجز تحت وطئة اقوى حظر اميركي ضدها في التاريخ، ومرة لانها استطاعت ان تنجزه بكل تفاصيله بخبرات وطنية وبالإعتماد على الباحثين الإيرانيين بشكل كامل، ومرة لأنها ارادت وثابرت وآمنت بقدراتها ولم تخنع وتقبل الهزيمة وتستلم.
رقم : 858453
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السعودية... ثمن العمالة.. رصاصة وحمالة
السعودية... ثمن العمالة.. رصاصة وحمالة
الهجوم على الحكومة اللبنانية بين الاستغلال السياسي ومطالب المواطنين
الهجوم على الحكومة اللبنانية بين الاستغلال السياسي ومطالب المواطنين
23 نيسان 2020
روحاني : جهود الحکومة منصبة لتحویل قفزة الانتاج الی واقع عملي
روحاني : جهود الحکومة منصبة لتحویل قفزة الانتاج الی واقع عملي
23 نيسان 2020
العميد حاتمي: قواتنا المسلحة جاهزة للرد اي تهديد في المستقبل
العميد حاتمي: قواتنا المسلحة جاهزة للرد اي تهديد في المستقبل
23 نيسان 2020
'نور' ايران يبدأ دورته حول الأرض.. دلالات التوقيت والرسائل
23 نيسان 2020
الدول الراعية لاستانا تجدد تأكيدها على احترام سيادة سوريا
الدول الراعية لاستانا تجدد تأكيدها على احترام سيادة سوريا
23 نيسان 2020
روحاني: لاينبغي التصور أن المواجهة مع كورونا انتهت
روحاني: لاينبغي التصور أن المواجهة مع كورونا انتهت
22 نيسان 2020
الصاروخ حامل القمر الصناعي الايراني ثلاثي المراحل وثنائي الوقود
الصاروخ حامل القمر الصناعي الايراني ثلاثي المراحل وثنائي الوقود
22 نيسان 2020
حزب الله يحرج جيش الاحتلال.. والرسالة قد وصلت
حزب الله يحرج جيش الاحتلال.. والرسالة قد وصلت
22 نيسان 2020
هناك دائما من يعوض خسائر ترامب.. ‘‘السعودية‘‘
هناك دائما من يعوض خسائر ترامب.. ‘‘السعودية‘‘
22 نيسان 2020
قائد الثورة يشيد بأداء وجهود قوات الحرس الثوري
قائد الثورة يشيد بأداء وجهود قوات الحرس الثوري
22 نيسان 2020
'عملية السياج'.. 'حرب أدمغة' و'حرب الإرادات'
21 نيسان 2020
عدد المتعافين من كورونا في إيران يلامس الـ70 الفا
عدد المتعافين من كورونا في إيران يلامس الـ70 الفا
21 نيسان 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن