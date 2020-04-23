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الخميس 23 نيسان 2020 ساعة 09:42

الاحتلال يعتقل 6 مواطنين بالضفة المحتلة

الاحتلال يعتقل 6 مواطنين بالضفة المحتلة
وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 4 شبان من مدينة بيت لحم (جنوب الضفة)، بينما أفادت مصادر محلية وشهود عيان بأن الاحتلال اعتقل شابًا من قلقيلية (شمالًا) وطولكرم (شمالًا).

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابيْن؛ مراد عبد الله أبو عاهور (23 عاما)، من منطقة شارع الصف، وإبراهيم عطا الهريمي (24 عاما) من منطقة وادي معالي وسط بيت لحم.

وأضافت أن جنود الاحتلال دهموا قرية تقوع جنوب شرقي بيت لحم، واقتحموا منازل المواطنين وعاثوا فيها فسادًا؛ قبل اعتقال الشابيْن؛ عنان موسى البدن (21 عاما)، وحمزة أمين صباح (28 عاما).

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر جهاد عماد أحمد نعالوة (35 عاماً) من ضاحية شويكة شمالي طولكرم، وذلك بعد استدعاءه لمقابلة مخابراتها في مقر الارتباط العسكري صباح اليوم الخميس.

وذكرت وكالة "قدس برس" أن قوات الاحتلال دهمت منزل المحرر نعالوة فجر اليوم، وصادرت هاتف زوجته واتصلت به هاتفيًا مطالبة إياه الحضور للمقابلة؛ قبل أن تعتقله صباحًا.

وطالت الاعتقالات الإسرائيلية أيضًا، الشاب سعيد فاروق أبو هنية من منزله في بلدة عزون شرقي مدينة قلقيلية، مع العلم أن الشاب كان قد تعرض لكسر في قدمه قبل أيام.
رقم : 858454
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