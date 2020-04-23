العميد حاتمي: قواتنا المسلحة جاهزة للرد اي تهديد في المستقبل

وخلال اجتماع المجلس الاستراتيجي بوزارة الدفاع الذي عقد اليوم الخميس لدراسة سبل تحقيق شعار العام الجاري "نهضة الانتاج" اكد العميد حاتمي على دراسة سبل تحقيق هذا الشعار في الصناعة الدفاعية وضرورة الاستفادة اللازمة من جميع الاليات والطاقات المتاحة في البلاد والقوات المسلحة، مؤكدا ضرورة توطين جميع القطع والمعدات والاستفادة من طاقات المراكز المعرفية للجامعات والمراكز العلمية والتعامل المؤثر مع الصناعات الانتاجية في البلاد.



واعتبر الاهتمام الجاد بالمنتوجات الاستراتيجية في المجالات العسكرية كالمنظومات الصاروخية والقتال البحري والبري والجوي والحرب الالكترونية ومنظومات الدفاع الجوي وانتاج المعدات الذكية ، من اولويات الصناعة الدفاعية في عام "نهضة الانتاج".