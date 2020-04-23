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الخميس 23 نيسان 2020 ساعة 11:28

وزير المالية السعودي يتوقع وصول الدين لـ220 مليار ريال

وزير المالية السعودي يتوقع وصول الدين لـ220 مليار ريال
وقال الجدعان: "السعودية لديها استراتيجية واضحة لإدارة الدين العام وقد تقترض 100 مليار ريال إضافية ومجمل الدين قد يصل إلى 220 مليار ريال هذا العام"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وفي آذار/مارس الماضي، صرح الجدعان، بأن الحكومة ستقوم بمزيد من الاقتراض هذا العام نتيجة تداعيات "كورونا" وتراجع أسعار النفط، متوقعا ألا يتجاوز الاقتراض الإضافي هذا العام الـ100 مليار ريال (26.7 مليار دولار).

والاثنين الماضي، توقعت شركة جدوى للاستثمارات السعودية أن يرتفع الدين العام نحو 176 مليار ريال خلال 2020، ما يؤدي إلى رفع إجمالي الدين الحكومي إلى 854 مليار ريال، وبما يمثل 31.7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية العام.

وبحسب التوقعات الجديدة للوزير السعودي بأن يصل دين العام الحالي إلى 220 مليار ريال فإن الدين الحكومي سيرتفع إلى 898 مليار ريال، بما يمثل 33.33 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي.

واستبعد الوزير السعودي سحب أكثر من 110 مليارات إلى 120 مليار ريال من الاحتياطيات لتمويل العجز.

وأضاف: "سنعتمد على الاقتراض في الجانب الأكبر من تمويل عجز الميزانية".

ونوه إلى أنه يدرس إجراءات إضافية لخفض الإنفاق الحكومي، معتبرا أن الحكومة لديها المقدرة المالية على التعامل مع الأزمة والإبقاء على العجز تحت السيطرة.

ولأول مرة، توقع الجدعان نموا سلبيا للقطاع الخاص غير النفطي لهذا العام.

وأضاف أن خفض صادرات النفط سيكون له تأثير على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
رقم : 858477
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