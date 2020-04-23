6 إصابات جديدة بكورونا في الضفة الغربية والقدس المحتلة

وقالت وزيرة الصحة " مي الكيلة" أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت في فلسطين إلى 480 إصابة، كذلك فقد تم تسجيل 5 حالات تعافٍ لمرضى في مركز التأهيل ببيت لحم ومركز حلحول، ما يرفع حالات التعافي إلى 92.