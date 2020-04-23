الصفحة الرئيسية
0
الخميس 23 نيسان 2020 ساعة 12:40

سيئول تكشف عن الوضع الصحي لزعيم كوريا الشمالية

سيئول تكشف عن الوضع الصحي لزعيم كوريا الشمالية
فقد اعتبرت وزارة الوحدة بكوريا الجنوبية، أنه لا توجد علامات غير طبيعية في الشمال تدل على سوء صحة الزعيم كيم جونغ أون، وقالت إن جارتها تحتفل بأعياد الميلاد وتبعث رسائل لسوريا وكوبا.

وقال مسؤول في الوزارة: "لم نلحظ أي علامات غير طبيعية... نحن نراقب الإعلام الكوري الشمالي، ونرى خطابات بين القادة ومراسلات وأعياد ميلاد وغيرها".

واستند المسؤول الكوري الجنوبي إلى إعلان الإعلام في كوريا الشمالية، أن البلاد ترسل رسائل شخصية للعديد من قادة الدول الأجنبية، بما فيها سوريا يوم السبت، وزيمبابوي يوم الأحد، وكوبا يوم الاثنين.

وأفاد المسؤول اليوم الخميس، بأن كوريا الشمالية تسير أعمالها كالمعتاد بدون أي علامات غير طبيعية، وذلك وسط تكهنات أثارتها وسائل إعلام غربية حول صحة الزعيم الشمالي كيم جونغ أون.

وأثار تقرير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية شكوكا حول حقيقة الوضع الصحي لكيم في وقت سابق من هذا الأسبوع، زعم أن الزعيم الكوري الشمالي في "خطر كبير" بعد خضوعه لعملية جراحية.

وقد شوهد "كيم للمرة الأخيرة يوم 11 أبريل الجاري في تقارير إخبارية من الإعلام الشمالي الرسمي، تناولت مشاركته يوم السبت في اجتماع المكتب السياسي للحزب الحاكم، حيث دعا لتطبيق إجراءات أكثر صرامة لمكافحة فيروس كورونا.

ولكن غيابه عن مراسم الاحتفال بالذكرى الثامنة بعد المائة لميلاد جده الراحل، ومؤسس الدولة الشيوعية، القائد كيم إيل سونغ، يوم 15 أبريل أثار تكهنات حول وضعه الصحي.
رقم : 858483
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السعودية... ثمن العمالة.. رصاصة وحمالة
السعودية... ثمن العمالة.. رصاصة وحمالة
الهجوم على الحكومة اللبنانية بين الاستغلال السياسي ومطالب المواطنين
الهجوم على الحكومة اللبنانية بين الاستغلال السياسي ومطالب المواطنين
23 نيسان 2020
روحاني : جهود الحکومة منصبة لتحویل قفزة الانتاج الی واقع عملي
روحاني : جهود الحکومة منصبة لتحویل قفزة الانتاج الی واقع عملي
23 نيسان 2020
العميد حاتمي: قواتنا المسلحة جاهزة للرد اي تهديد في المستقبل
العميد حاتمي: قواتنا المسلحة جاهزة للرد اي تهديد في المستقبل
23 نيسان 2020
'نور' ايران يبدأ دورته حول الأرض.. دلالات التوقيت والرسائل
23 نيسان 2020
الدول الراعية لاستانا تجدد تأكيدها على احترام سيادة سوريا
الدول الراعية لاستانا تجدد تأكيدها على احترام سيادة سوريا
23 نيسان 2020
روحاني: لاينبغي التصور أن المواجهة مع كورونا انتهت
روحاني: لاينبغي التصور أن المواجهة مع كورونا انتهت
22 نيسان 2020
الصاروخ حامل القمر الصناعي الايراني ثلاثي المراحل وثنائي الوقود
الصاروخ حامل القمر الصناعي الايراني ثلاثي المراحل وثنائي الوقود
22 نيسان 2020
حزب الله يحرج جيش الاحتلال.. والرسالة قد وصلت
حزب الله يحرج جيش الاحتلال.. والرسالة قد وصلت
22 نيسان 2020
هناك دائما من يعوض خسائر ترامب.. ‘‘السعودية‘‘
هناك دائما من يعوض خسائر ترامب.. ‘‘السعودية‘‘
22 نيسان 2020
قائد الثورة يشيد بأداء وجهود قوات الحرس الثوري
قائد الثورة يشيد بأداء وجهود قوات الحرس الثوري
22 نيسان 2020
'عملية السياج'.. 'حرب أدمغة' و'حرب الإرادات'
21 نيسان 2020
عدد المتعافين من كورونا في إيران يلامس الـ70 الفا
عدد المتعافين من كورونا في إيران يلامس الـ70 الفا
21 نيسان 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن