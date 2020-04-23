سيئول تكشف عن الوضع الصحي لزعيم كوريا الشمالية

فقد اعتبرت وزارة الوحدة بكوريا الجنوبية، أنه لا توجد علامات غير طبيعية في الشمال تدل على سوء صحة الزعيم كيم جونغ أون، وقالت إن جارتها تحتفل بأعياد الميلاد وتبعث رسائل لسوريا وكوبا.



وقال مسؤول في الوزارة: "لم نلحظ أي علامات غير طبيعية... نحن نراقب الإعلام الكوري الشمالي، ونرى خطابات بين القادة ومراسلات وأعياد ميلاد وغيرها".



واستند المسؤول الكوري الجنوبي إلى إعلان الإعلام في كوريا الشمالية، أن البلاد ترسل رسائل شخصية للعديد من قادة الدول الأجنبية، بما فيها سوريا يوم السبت، وزيمبابوي يوم الأحد، وكوبا يوم الاثنين.



وأفاد المسؤول اليوم الخميس، بأن كوريا الشمالية تسير أعمالها كالمعتاد بدون أي علامات غير طبيعية، وذلك وسط تكهنات أثارتها وسائل إعلام غربية حول صحة الزعيم الشمالي كيم جونغ أون.



وأثار تقرير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية شكوكا حول حقيقة الوضع الصحي لكيم في وقت سابق من هذا الأسبوع، زعم أن الزعيم الكوري الشمالي في "خطر كبير" بعد خضوعه لعملية جراحية.



وقد شوهد "كيم للمرة الأخيرة يوم 11 أبريل الجاري في تقارير إخبارية من الإعلام الشمالي الرسمي، تناولت مشاركته يوم السبت في اجتماع المكتب السياسي للحزب الحاكم، حيث دعا لتطبيق إجراءات أكثر صرامة لمكافحة فيروس كورونا.



ولكن غيابه عن مراسم الاحتفال بالذكرى الثامنة بعد المائة لميلاد جده الراحل، ومؤسس الدولة الشيوعية، القائد كيم إيل سونغ، يوم 15 أبريل أثار تكهنات حول وضعه الصحي.