مصر تدرس تعديل اجراءات حظر التجوال خلال شهر رمضان

ولفت البطيخى، إلى أن اعتماد الإجراءات بشكل أسبوعى لا يعنى تخفيفها، ولكن يعنى إعادة النظر فيها وفقا لطبيعة الحال، والوضع القائم، والهدف أيضا هو تخفيف التكدس والزحام على بعض المحال أو تخفيف الإجراءات فى حال خروج توصية بذلك، خاصة وأن شهر رمضان من الشهور التى تشهد تكدس كبير.



وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة الالتزام التام من قبل المواطنين بالتعليمات وحزمة الإجراءات الوقائية لضمان عدم تفشي الفيروس، وعدم الخروج إلا فى حالة الضرورة فقط، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، وغير المضطربين على الخروج عليهم البقاء فى منازلهم.



جدير بالذكر أن الحكومة تعلن اليوم الخميس عقب اجتماعها الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات التى سيتم تطبيقها فى شهر رمضان المعظم، ومدة حظر التجوال.



وكان رئيس الوزراء قد أكد أننا فى هذه المرحلة يجب أن نأخذ فى الاعتبار ضرورة تحقيق التوازن بين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد؛ حماية وسلامة وأرواح المواطنين، وفي الوقت نفسه استمرار عجلة الإنتاج، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه عدداً من المشروعات القومية.



ومن بين السيناريوهات التى تضعها الحكومة فى ظل اتباع الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا وفى الوقت نفسه استمرار عجلة الإنتاج، هو تخفيف حظر التجوال ليبدأ فى التاسعة أو العاشرة مساءا مع تخفيف الإجراءات فيما يتعلق بيومى الجمعة والسبت.



وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، قد أعلن مد حظر حركة المواطنين، واستمرار حظر التجول لمدة أسبوعين آخرين حتى 23 أبريل، من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة، وحتى السادسة صباحا، مع استمرار كافة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة مسبقا.