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الخميس 23 نيسان 2020 ساعة 15:40

روحاني : جهود الحکومة منصبة لتحویل قفزة الانتاج الی واقع عملي

روحاني : جهود الحکومة منصبة لتحویل قفزة الانتاج الی واقع عملي
ولدى افتتاحه عدة مشاريع وطنية مهمة في محافظة فارس اليوم الخميس عبر دائرة الفيديو كنفرانس ، قال روحاني انه على ثقة ان بقية المؤسسات في البلاد والقوات المسلحة والقطاع الخاص تسعى لتحقيق توجيهات قائد الثورة ، معربا عن امله في أن يتواصل افتتاح المشاريع التي ستكتمل تباعا على مدى السنة الحالية.

وطمأن روحاني المواطنين في أن الحكومة والى جانب جهودها في مكافحة انتشار فيروس كورونا لن تتخلى عن تطوير الانتاج وايجاد الارضية لتوفير فرص العمل رغم الصعوبات التي تواجهها النشاطات الاقتصادية هذا العام.

واشار روحاني الى أن الاتفاق النووي احدث تطورات في مجال صناعة النفط والغاز والصناعات المنجمية ، موضحا ان واحدة من ثمرات الاتفاق هو مجمع الجنوب لانتاج الالمنيوم والذي بدا العمل بانشائه منذ نحو خمس سنوات وافتتحت اليوم مرحلته الاولى بحيث انتقلت ايران من الدرجة 18 الى الدرجة 16 عالميا في انتاج الالمنيوم.

وافتتح رئيس الجمهورية حسن روحاني عبر دائرة الفيديو كنفرانس صباح اليوم الخميس، اربعة مشاريع وطنية مهمة في مجالات الصناعة والبنى التحتية والرياضة والصحة والمطارات في مدينة لامرد جنوب محافظة فارس (جنوب البلاد).

وابرز المشاريع التي افتتحت اليوم هي : المرحلة الاولى من مجمع الجنوب لصناعة الالمنيوم بطاقة 120 طن من سبائك الالمنيوم يوميا ، ومستشفى بسعة 124 سرير بمساحة 11 الف مترمربع ، ومجمع الشهيد قاسم سليماني الرياضي والذي يضم مسبحا وصالات لمختلف انواع الرياضة ، اضافة الى الصالة الجديدة في مطار لامرد.
رقم : 858513
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