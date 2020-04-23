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الخميس 23 نيسان 2020 ساعة 15:41

ميركل تتحدى ترامب وتشيد بمنظمة الصحة العالمية

ميركل تتحدى ترامب وتشيد بمنظمة الصحة العالمية
وذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمام مجلس النواب (البوندستاج) إن ألمانيا لا تزال في بداية وباء فيروس كورونا وسوف يتعين عليها العيش معه لفترة طويلة، واضافت "لسنا في المرحلة الأخيرة من الوباء، إنما ما زلنا في البداية".

وتابعت تقول "اكتسبنا بعض الوقت" مضيفة أنه تم استغلال هذا جيدا لتعزيز نظام الرعاية الصحية في البلاد.

وقالت ميركل أمام مجلس النواب (البوندستاج) "منظمة الصحة العالمية شريك لا غنى عنه ونحن ندعمها في مهامها"

وكان قد ذكر موقع روسيا اليوم، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية نجيلا ميركل شددا على أهمية تنسيق الجهود في مواجهة كورونا بمشاركة منظمة الصحة العالمية، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة الروسية.

وفي وقت سابق، أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال مؤتمر عبر الفيديو لرئاسة حزبها، الاتحاد المسيحي الديمقراطي، عن إستيائها الشديد من أن رسالة التخفيف الحذر أدت في بعض الولايات إلى مغالاة في نقاشات الفتح، وحذرت من أن مثل هذا الأمر من شأنه أن يرفع بقوة شديدة من مخاطر الانتكاسة.
رقم : 858514
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