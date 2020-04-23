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الخميس 23 نيسان 2020 ساعة 15:49

كتلة صادقون: لم نفرض أي مرشح وزاري على كابينة الكاظمي

كتلة صادقون: لم نفرض أي مرشح وزاري على كابينة الكاظمي
وقال فاضل الفتلاوي ان “رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي مازال مستمرا وبشكل مكثف في مباحثاته”، مشددا على “اهمية ان تكون الوزارة مهنية وان يكون الوزراء نزيهين وكفء، وهو مطلبنا ككتلة صادقون اما فرض اسماء فهو امر غير موجود”.

وبين، ان “المكلف ينبغي عليه الاسراع بتقديم كابينته الحكومية لان الملفات الساخنة والضاغطة كثيرة في المجالات كافة صحيا واقتصاديا وامنيا وسياسيا، اضافة الى الكثير من الملفات الاخرى التي هي بحاجة الى وزراء ذوي خبرة وكفاءة وقدرة على التصدي لها”، مشددا على ان “الكاظمي اشار الى وصول الكابينة وصلت لنهاياتها وسيناقشها مع القوى السياسية”.

واشار الى ان “قرار اخراج القوات الاجنبية هو قرار برلماني ملزم، بالتالي فان الحكومة المقبلة ملزمة بجدولة خروج هذه القوات التي بدأت فعليا المغادرة، لان السيادة هي خط احمر”، مرجحا ان “يتم عقد جلسة التصويت على حكومة الكاظمي الثلاثاء او الاربعاء من الاسبوع المقبل”.
رقم : 858519
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