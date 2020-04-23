حرس الثورة: لن نتوقف عن توسيع دائرة قدراتنا الدفاعية ابدا

وقام القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي صباح اليوم الخميس ، بمعية قائد القوة البحرية لحرس الثورة الأدميرال علي رضا تنكسيري وجمع من مساعدي القيادة العامة للحرس الثوري بتفقد منطقة نازعات وجزر تنب الكبري وتنب الصغرى وبو موسى.



وخلال الجولة التفقدية ، هنأ اللواء سلامي الشعب الايراني بالإطلاق الناجح لقمر نور متعدد الأغراض واشار إلى الرسالة المهمة لهذا الإجراء الاستراتيجي قائلا إن رسالة إطلاق هذا القمر الصناعي إلى الفضاء ونجاحه هي أننا مصممون على تطوير قدراتنا الدفاعية في البر والبحر والفضاء ، ولن نتوقف أبدًا ، وسنشهد كل يوم انجازا جديدا للقوى المتقدمة في حرس الثورة الاسلامية .



واعتبر اللواء سلامي بناء القوة بأنه عملية مستمرة في الاستراتيجية الدفاعية لحرس الثورة الاسلامية وقال نحن عازمون على استخدام كل قدراتنا ومواهبنا للدفاع عن المصالح الحيوية للشعب الإيراني وسنصمد بحزم وفاعلية وثقة في مواجهة التهديدات لأمننا القومي وسلامة أراضينا وهذا نهج لن نتوقف عنه وسيتواصل بفضل الله .