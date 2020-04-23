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الخميس 23 نيسان 2020 ساعة 17:14

تعرف على البلدان الاسلامية التي ستبدأ رمضان بيوم الجمعة

تعرف على البلدان الاسلامية التي ستبدأ رمضان بيوم الجمعة
ومن تلك البلدان التي اعلنت الجمعة القادمة انها ستكون اول ايام شهر رمضان المبارك فهي مصر وتونس ولبنان وتركيا وكذلك ديوان الوقف السني في العراق .

وفي مصر، أعلن مفتى البلاد، شوقى علام، أن الجمعة هو أول أيام شهر رمضان، وقال فى بيان: "استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهرِ رمضان المبارك بعد غروب شمس يوم الأربعاء، بواسطة اللّجان الشرعية والعلمية، وقد تحقَّق لدينا عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا. وعلى ذلك تُعلن دار الإفتاء أن يومَ الجمعة هو أول أيام شهر رمضان".

وفي تركيا، تعتمد الحكومة التقويم الفلكي والأقمار الصناعية لاستطلاع هلال رمضان، على عكس كثير من الدول العربية التي تعتمد الرؤية الشخصية. وبالتالي، فمن المعروف مسبقاً أن أول أيام شهر رمضان في تركيا سيكون الجمعة.

وأعلنت دار الفتوى في لبنان، أن "يوم الخميس هو المُتمّم لشهر شعبان، وبذلك يكون أوّل أيّام شهر رمضان المبارك هو يوم الجمعة".

وفي إيران، أعلن عضو لجنة الاستهلال في مكتب قائد الثورة الاسلامية، علي رضا موحد نجاد، أن يوم الجمعة سيكون المكمل لشهر شعبان، وأن يوم السبت القادم هو أول أيام رمضان في إيران.

ونقلت وكالة "إرنا"، عن موحد نجاد، أن 100 فريق تتحرى الخميس الهلال في أنحاء إيران، وأن "الخبراء يرون رؤية الهلال يوم الخميس غير ممكنة، ولا يختلفون في ذلك، وبالتالي فإن الجمعة سيكون الثلاثين من شعبان، والسبت المقبل هو أول أيام شهر رمضان".

وقال المسؤول الإيراني إن "فرق الرصد والتحري سترسل نتائج تحرياتها بعد غروب يوم الخميس، إلى لجنة استهلال مكتب القائد، وبناء على هذه التقارير سيعلن موعد حلول الشهر الفضيل".

وفي السعودية وقطر ودول عربية أخرى، تقرر استطلاع هلال شهر رمضان اليوم الخميس حتى يتم الاعلان بعد ذلك عن اول ايام شهر رمشان المبارك.
رقم : 858529
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