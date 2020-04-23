اليابان تمنع دخول الأشخاص القادمين من روسيا والشرق الأوسط

وأوردت وكالة أنباء 'كيودو' اليابانية، اليوم الخميس، أن الأشخاص الذين زاروا هذه البلدان في غضون أسبوعين قبل وصولهم، والذين سيبلغ إجمالي عددهم نحو 80 شخصا، لن يتمكنوا من دخول اليابان.



وبحسب الوكالة، سيتم الموافقة على هذا التوجيه في المستقبل القريب من قبل مجلس الأمن القومي الياباني برئاسة رئيس الوزراء.



وبالتوازي، ستزيد وزارة الخارجية اليابانية، من خطر السفر إلى البلدان المغلقة، إلى المستوى الثالث، وتوصي بأن يمتنع اليابانيون عن السفر إلى هناك بسبب فيروس 'كورونا'.



قبل ذلك، أغلقت اليابان الدخول إلى البلاد للأشخاص من 73 دولة ومنطقة، بما في ذلك الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة ومعظم دول أوروبا، وأوقفت أيضا تأشيرات الدخول لمواطني الدول الأجنبية.



وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية في وقت سابق إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع إلى 10آلاف بعد أيام من تمديد حالة الطوارئ لتشمل سائر أنحاء البلاد بهدف إبطاء انتشار الفيروس.