تسجيل حالتين شفاء بكورونا في الأردن

وقال الغزو في تصريحات صحفية، ان الحالتين لشابين في العقد الرابع من العمر، خرجا من المستشفى بعد تعافيهما وتم نقلهما إلى الحجر المنزلي لمدة 14 يوما، بحسب البروتوكول الصحي الخاص بالتعامل مع الوباء، مشيرا إلى بقاء 14 حالة داخل المستشفى وحالتهم جيدة ومستقرة.



من جانبه أعلن وزير الصحة الاردني، سعد جابر تسجيل 7 حالات جديدة بفيروس كورونا، أمس الأربعاء، ليصل العدد الكلي للإصابات في المملكة إلى 435.



ولفت جابر خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للامن وإدارة الأزمات، إلى أن عدد الذين ما زالوا في المستشفيات تحت العلاج 113 حالة أما البقية فقد غادروا المستشفيات.