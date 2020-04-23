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الخميس 23 نيسان 2020 ساعة 18:19

هذه الدول العربية تعلن الجمعة أول أيام شهر رمضان..

هذه الدول العربية تعلن الجمعة أول أيام شهر رمضان..
ففي مصر، قال المفتي، شوقي علام، في بيان متلفز، إنه تحقق بواسطة اللجان الشرعية والعلمية للدار عدم ثبوت رؤية هلال رمضان بالعين المجردة، مساء الأربعاء، ووافق ذلك الحساب الفلكى أيضا.

وأضاف: “بذلك، يكون يوم الجمعة هو أول أيام شهر رمضان”.

وفي العراق، قال رئيس ديوان الوقف السني في العراق سعد كمبش، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة بغداد، إن رمضان يبدأ الجمعة، إثر عدم ثبوت رؤية هلال الشهر مساء الأربعاء. وأضاف أن يوم الخميس سيكون مكملا لشهر شعبان.

ومن المقرر أن يتحرى ديوان الوقف الشيعي هلال رمضان، الليلة الخميس.

وفي لبنان، قالت دار الفتوى، في بيان، إنه “لم تثبت لدينا رؤية هلال رمضان، وعليه فإن الخميس هو اليوم المكمل لعدة شهر شعبان ثلاثين يوما”.

وأضافت: “ويكون يوم الجمعة هو أول أيام رمضان المبارك للعام 1441هـ”.

وفي تونس، أعلن المفتي عثمان بطيخ أنه “لم يتسن رؤية الهلال مساء اليوم من قبل مصالح الرصد الجوي”.

وأضاف في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: “بذلك يكون الخميس هو المتمم لشهر شعبان والجمعة أول رمضان”.
رقم : 858543
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