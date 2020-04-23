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الخميس 23 نيسان 2020 ساعة 18:21

تعرف على 6 دول عربية تتحرى هلال رمضان الليلة

تعرف على 6 دول عربية تتحرى هلال رمضان الليلة
ودعت المحكمة العليا في السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان، مساء الخميس، والذي يوافق الثلاثين من شهر شعبان في التقويم الهجري، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

وأعلنت الإمارات والجزائر عن تحري رؤية هلال شهر رمضان بعد صلاة المغرب، فيما أعلن القاضي الشرعي الأول في دمشق ترقب رؤية هلال رمضان يوم الخميس.

من جانبها، أعلنت مصر والعراق ولبنان والبحرين، أمس الأربعاء، أن الخميس هو آخر يوم من شهر شعبان، وأن الجمعة مطلع رمضان.

ويصادف شهر رمضان هذه السنة تفشي وباء كورونا المستجد حول العالم، الذي حصد أرواح أكثر من 170 ألف شخص.

وكان مفتي السعودية، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، أعلن يوم الجمعة الماضي أن صلاة التراويح وعيد الفطر ستقام في البيوت إذا استمر الفيروس.
رقم : 858545
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