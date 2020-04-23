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الخميس 23 نيسان 2020 ساعة 20:39
العميد سريع: الخيارات أمامنا مفتوحة ازاء تصعيد العدوان
وأضاف العميد سريع: على العدوان تحمل كامل المسؤولية.
وتابع المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: إجمالي عمليات العدوان وغاراته الجوية خلال الأسبوعين الماضيين 57 عملية هجومية وقرابة 500 غارة.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
858568
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