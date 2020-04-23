وقال موسوي ان تطوير العلوم والتكنولوجيا خاصة في مجال الجو-فضاء يعد حقا قانونيا للشعب الايراني، معتبرا إطلاق القمر الصناعي "نور" للفضاء لا يستهدف أحدا ويأتي في إطار سياساتنا الدفاعية والاهداف السلمية.