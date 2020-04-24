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الجمعة 24 نيسان 2020 ساعة 07:54

توزيع 7 ملايين سلة غذائية على المحتاجين في ايران

توزيع 7 ملايين سلة غذائية على المحتاجين في ايران
وقال العميد غلام رضا سليماني في كلمته يوم امس الخميس عند بدء مناورة "المساعدات الايمانية" التي انطلقت من مقر فيلق "سيد الشهداء (ع)" التابع لحرس الثورة الاسلامية في طهران ان مناورة "المساعدات الايمانية" بدات (امس الخميس) في 16 محافظة بالتزامن معا حيث تم توزيع 700 الف رزمة فيها.

واضاف، ان تفشي فيروس كورونا يعتبر اختبارا لجميع الشعوب والحكومات وبالامكان من خلال هذا الحدث تقييم اداء الحكومات.

واعتبر اداء الشعب الايراني في ازمة كورونا بانه جدير بالاشادة واضاف، ان اداء وتعاون الشعب الايراني في موضوع السيطرة على فيروس كورونا واحتوائه يعد نموذجا.

واكد بان ايران اليوم وفقا للاحصائيات في مجال الصحة والعلاج قد تقدمت على حضارة الغرب التي تدعي التقدم في هذا المجال وهو ما يعد دليلا كبيرا على فاعلية الجمهورية الاسلامية واضاف، ان جميع دول العالم اليوم ترغب في الاستفادة من تجربة الشعب الايراني في هذا المجال.

وقال العميد سليماني، ان اعداء الثورة والجمهورية الاسلامية الايرانية ورغم الحظر وتفشي فيروس كورونا لم يكفوا عن حربهم النفسية وتهديد ايران الا ان الشعب الايراني كما في الماضي ملتزم بوحدته وتضامنه وقد بدا مناورة "المساعدات الايمانية".
رقم : 858611
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