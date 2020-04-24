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الجمعة 24 نيسان 2020 ساعة 07:57

ولايتي: يجب بذل جهود مضاعفة لانجاز الابحاث المتعلقة بكورونا

ولايتي: يجب بذل جهود مضاعفة لانجاز الابحاث المتعلقة بكورونا
وفي كلمته يوم امس الخميس خلال اجتماع مجلس الابحاث في مستشفى "مسيح دانشوري" بطهران بحضور الاطباء واعضاء الهيئة العلمية وعدد من المتخصصين قال ولايتي، انه من الضروري على مجلس الابحاث التابع لمركز ابحاث السل والامراض الرئوية في مستشفى "مسيح دانشوري" ان يعير اولوية اكبر للابحاث المتعلقة بمرض "كوفيد-19" وان يتخذ اجراءات جادة في المسار العلمي وانجاز الابحاث الواسعة.

واضاف رئيس مستشفى "مسيح دانشوري"، رغم الاجراءات المتخذة فيما يتعلق بهذا المرض حديث الظهور، فمن الضروري تطوير الانشطة الجادة المتعلقة به وياتي في الدرجة الاولى توفير الامكانيات العلاجية واعداد الاماكن المناسبة والمجهزة بالمعدات اللازمة للمرضى وتوفير الادوية المؤثرة لخفض الاضرار الناجمة عنه.

كما اكد ولايتي ضرورة اجراء الابحاث للتوصل الى الادوية المؤثرة المعالجة للمرض مشيدا بالجهود الحثيثة التي تبذلها الطواقم الطبية والتمريضية منذ اكثر من شهرين في الخط الامامي لمكافحة فيروس كورونا في البلاد والانجازات التي تحققت في هذا المجال ومنها ان عدد الوفيات في غرفة العناية المركزة "آي سي يو" يبلغ نحو 15 بالمائة للمعدل العالمي ويبلغ في مستشفى "مسيج دانشوري" اقل من 8 بالمائة.
رقم : 858613
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