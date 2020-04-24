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الجمعة 24 نيسان 2020 ساعة 07:58

سوريا تعدل أوقات الحظر خلال شهر رمضان.. اليكم التفاصيل

سوريا تعدل أوقات الحظر خلال شهر رمضان.. اليكم التفاصيل
وفي ظل تصاعد عدد الإصابات إقليمياً ودولياً قرر الفريق الحكومي خلال اجتماعه اليوم برئاسة عماد خميس رئيس مجلس الوزراء تجهيز مراكز حجر صحي إضافية في عدد من المحافظات وخاصة في ريف دمشق بمنطقة الحرجلة واستكمال تجهيز مركز الدوير ومركز الطلائع بطرطوس إضافة إلى مركزين في الزبداني وكفير يابوس بالقرب من الحدود السورية اللبنانية لاستقبال الراغبين بالعودة إلى سوريا من لبنان.

وأكد الفريق الحكومي أن جميع الخطوات والإجراءات المتخذة لإعادة النشاط الاقتصادي والخدمي واستمرار العملية الإنتاجية يجب أن تكون متوائمة مع أعلى درجات الحرص والمسؤولية والوعي من قبل المواطنين والالتزام بالوقاية الشخصية وشروط السلامة الصحية في كل المهن والخدمات والتشدد بتطبيق جميع إجراءات التصدي للفيروس.

وتقرر السماح لوزارة الداخلية باستئناف تقديم خدمات خلاصة سجل عدلي وبيان حركة والسماح لوزارة النقل بإعادة الافتتاح التدريجي لمديريات النقل بالمحافظات لتقديم خدمات محددة وضرورية وفق برنامج أسبوعي والسماح لوزارة الإدارة المحلية والبيئة بإعادة افتتاح جزئي لمراكز خدمة المواطن لتقتصر على تقديم خدمات ضرورية محددة على أن يتم التزام الوزارات المعنية بوضع آلية تنظيمية للمراجعين وتسيير المعاملات بما يضمن عدم حصول أي ازدحام وبما يحقق شروط السلامة الصحية والوقائية.

وسمح الفريق الحكومي للمطاعم ومطاعم الخدمة الذاتية بالعمل والتشغيل بشكل يومي حتى السابعة والنصف مساء لتلبية الطلبات الخارجية خلال شهر رمضان المبارك.

وبهدف تأكيد التزام جميع المهن التي عادت للعمل بالإجراءات الصحية والوقائية تم الطلب من كل جهات القطاعين العام والخاص تحمل مسؤولياتها في وضع آليات عمل للحد من أي تجمعات خلال تقديم الخدمات وتكليف المحافظين وقادة الشرطة مخالفة أي فعالية لا تلتزم بإجراءات الحد من الازدحام وضمن شروط السلامة التي وضعتها وزارة الصحة.

واطلع الفريق الحكومي من وزير الصحة نزار يازجي على ما يخص بدء الآلية التنفيذية لإعادة المواطنين السوريين الذين تقطعت بهم ظروف العودة في الخارج والأماكن المجهزة لفرض الحجر الإجباري لمدة أربعة عشر يوماً للقادمين وتمت الموافقة على الضوابط والمعايير المعتمدة لاستقدامهم بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين.

وحدد الفريق الحكومي إعادة بدء دوام كل العاملين في وزارتي الصناعة والزراعة والإصلاح الزراعي اعتباراً من يوم الأحد القادم وفي كل المنشآت التابعة لهما مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية.

كما تقرر السماح لوزارة التربية بالبدء باستقبال طلبات تسجيل تلاميذ الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم في جميع المحافظات وتمت الموافقة على تقديم الدعم اللازم لوزارة التربية للتوسع في إنتاج الكمامات من خلال مشاغل التعليم المهني ليتم عرض المنتجات في صالات المؤسسة السورية للتجارة بأسعار مناسبة.
رقم : 858614
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