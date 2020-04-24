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الجمعة 24 نيسان 2020 ساعة 08:00

حكومة دبي تسمح للمقاهي والمطاعم بمعاودة نشاطها!

حكومة دبي تسمح للمقاهي والمطاعم بمعاودة نشاطها!
وكان الحظر، الذي يهدف لكبح انتشار فيروس "كورونا"، يسري في السابق، من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا.

وفي إمارة دبي التي كانت تخضع لحظر على مدار الساعة منذ 26 مارس/آذار، قالت السلطات إنها رفعت الحظر من السادسة صباحا وحتى العاشرة مساء.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، الخميس، أنه تقرر فتح مراكز التسوق والمحلات التجارية اعتبارا من الساعة 12 ظهرا وحتى 10 مساء، اعتبارا من الجمعة، مع مراعاة الدخول بنسبة 30% من الطاقة الاستيعابية.

وأضاف المكتب في بيان، أن حكومة دبي قررت السماح للمقاهي والمطاعم بمعاودة نشاطها مع مراعاة استقبال 30% من إجمالي الطاقة الاستيعابية.

كما تقرر استئناف خدمات النقل العام، ومنها قطارات الأنفاق، اعتبارا من 26 أبريل/نيسان.

وسمحت دبي للشركات بتواجد 30% من موظفيها في مقار العمل، مع إلزامها بإجراء اختبارات يومية للموظفين للكشف عن درجات الحرارة.

وستظل المساجد ودور السينما وصالات الترفيه العائلية مغلقة حتى إشعار آخر.

وسجلت الإمارات، 8 آلاف و756 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، توفي منهم 56 حالة، حسب وسائل الإعلام الإماراتية.
رقم : 858616
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