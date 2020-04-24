الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 24 نيسان 2020 ساعة 08:01

الجزائر تخفف إجراءات العزل العام خلال شهر رمضان

الجزائر تخفف إجراءات العزل العام خلال شهر رمضان
ومن المقرر أن يتم تقصير مدة حظر التجول الليلي ورفع حالة العزل التام عن ولاية البليدة جنوبي العاصمة.

وأشار مكتب رئيس الوزراء إلى إنه تقرر تخفيف العزل التام في البليدة ليصبح الحظر ساريا من الثانية ظهرا حتى السابعة مساء، في حين سيخفف الحظر الساري من الثالثة عصرا إلى السابعة مساء في تسع ولايات منها الجزائر العاصمة بحيث يقتصر على الفترة من الخامسة إلى السابعة مساء.

ولم يطرأ تغير على إجراءات العزل في بقية الولايات حيث يسري حظر التجول من السابعة مساء إلى السابعة صباحا منذ أسابيع.

وأهاب مكتب رئيس الوزراء في بيانه بالمواطنين أن يتوخوا الحذر قائلا إن تعديل قواعد العزل العام أو إبقاءها سيتوقف على تطور الموقف.

وسجلت الجزائر حتى الآن 3007 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد توفي منها 407 وتعافى 1355.

وكانت وزارة الصحة الجزائرية أعلنت في وقت سابق من اليوم، تسجيل 5 وفيات و97 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وتشير الأرقام المسجلة إلى انخفاض في الوفيات وارتفاع محسوس في عدد حالات التعافي، مقارنة مع يوم أمس الأربعاء الذي تماثل فيه 52 شخصا للشفاء.
رقم : 858618
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
استمرار التوترات العسكرية بين الهند وباكستان
استمرار التوترات العسكرية بين الهند وباكستان
أمريكا تقضم المزيد من آبار النفط شرق الفرات
أمريكا تقضم المزيد من آبار النفط شرق الفرات
24 نيسان 2020
أيام سوداء يعيشها تحالف العدوان السعودي بشمال غرب ‘‘مأرب‘‘
أيام سوداء يعيشها تحالف العدوان السعودي بشمال غرب ‘‘مأرب‘‘
24 نيسان 2020
ذكرى انكسار مخلب النسر الاميركي في طبس الايرانية
ذكرى انكسار مخلب النسر الاميركي في طبس الايرانية
24 نيسان 2020
السعودية... ثمن العمالة.. رصاصة وحمالة
السعودية... ثمن العمالة.. رصاصة وحمالة
23 نيسان 2020
الهجوم على الحكومة اللبنانية بين الاستغلال السياسي ومطالب المواطنين
الهجوم على الحكومة اللبنانية بين الاستغلال السياسي ومطالب المواطنين
23 نيسان 2020
روحاني : جهود الحکومة منصبة لتحویل قفزة الانتاج الی واقع عملي
روحاني : جهود الحکومة منصبة لتحویل قفزة الانتاج الی واقع عملي
23 نيسان 2020
العميد حاتمي: قواتنا المسلحة جاهزة للرد اي تهديد في المستقبل
العميد حاتمي: قواتنا المسلحة جاهزة للرد اي تهديد في المستقبل
23 نيسان 2020
'نور' ايران يبدأ دورته حول الأرض.. دلالات التوقيت والرسائل
23 نيسان 2020
الدول الراعية لاستانا تجدد تأكيدها على احترام سيادة سوريا
الدول الراعية لاستانا تجدد تأكيدها على احترام سيادة سوريا
23 نيسان 2020
روحاني: لاينبغي التصور أن المواجهة مع كورونا انتهت
روحاني: لاينبغي التصور أن المواجهة مع كورونا انتهت
22 نيسان 2020
الصاروخ حامل القمر الصناعي الايراني ثلاثي المراحل وثنائي الوقود
الصاروخ حامل القمر الصناعي الايراني ثلاثي المراحل وثنائي الوقود
22 نيسان 2020
حزب الله يحرج جيش الاحتلال.. والرسالة قد وصلت
حزب الله يحرج جيش الاحتلال.. والرسالة قد وصلت
22 نيسان 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن