إقامة صلاة تراويح في الدوحة بـ4 مصلين فقط

ونقل "تلفزيون قطر" الرسمي، الصلاة بشكل مباشر؛ حيث شارك فيها الإمام و4 من موظفي المسجد، عمالا ومؤذنين، إحياء لأكثر شعائر رمضان رواجا.



يأتي ذلك في إطار الاجراءات الاحترازية من وباء كورونا.



وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر، قد أعلنت إقامة صلاة تراويح شهر رمضان وخطبة الجمعة، بشكل محدود في مسجد "الأمام محمد بن عبدالوهاب".



وأوضحت الوزارة في بيان، أنه "تم اعتماد هذا الإجراء لبث الطمأنينة في المجتمع، والصلوات ستُنْقَل للجمهور عبر قنوات التلفزيون والإذاعة، مع التأكيد على أنه لا يجوز الاقتداء بالإمام في الصلاة المنقولة عبر وسائط الاتصال".



وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 623 إصابة جديدة بـ"كورونا"، فيما تعافى 61 مريضا.



وأفادت الوزارة، في بيان، بارتفاع إجمالي الإصابات إلى 7764، بينها 10 وفيات، و750 متعافيا.