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الجمعة 24 نيسان 2020 ساعة 08:11

وزير الصناعة الايراني يتفقد ميناء منطقة"بارسيان"الاقتصادية

وزير الصناعة الايراني يتفقد ميناء منطقة"بارسيان"الاقتصادية
وخلال هذه الزيارة التفقدية قال المدير التنفيذي لمنطقة "بارسيان" الاقتصادية الصناعية الخاصة مسعود باكزاد بان هذا الميناء سيعمل كبوابة رئيسية لاستيراد المواد الخام وتصدير منتوجات منطقة "بارسيان" ولامرد.

واضاف، ان هذا الميناء يعد اول واكبر ميناء صناعي وتعديني وتجاري اختصاصي في ايران وبامكانه تغطية عمليات الشحن والتفريغ لـ 4 صناعات رئيسية وهي البتروكيمياويات والصلب والالمنيوم والاسمنت في "بارسيان" ولامرد.

واضاف، ان هذا الميناء بامكانه استخدام 19 رصيفا للسلع العامة والسلع السائبة الجافة والسلع السائبة السائلة والحاويات.

واوضح بان العمليات التنفيذية لتدشين ميناء "بارسيان" والتي تشمل 1500 متر من كواسر الامواج و 4 ارصفة مع امكانية تفريغ وشحن نحو 9 ملايين طن من انواع السلع سنويا قد بدات، ووفقا للخطة المرسومة سيتم تدشين هذه المرحلة خلال العام الجاري (العام الايراني بدا في 20 اذار/مارس).

وتتضمن الافاق المستقبلية لمنطقة "بارسيان" الاقتصادية الصناعية الخاصة الواقعة غرب محافظة هرمزكان انتاج 18 مليون طن من البتروكيمياويات و 4 ملايين طن من الصلب و 600 الف طن من الالمنيوم و 3 ملايين طن من الالومينا.

ووفقا لدراسات السوق والتقييمات ستبلغ الطاقة الاسمية لميناء منطقة "بارسيان" في الافق النهائي للتدشين نحو 40 مليون طن من السلع سنويا.

وتقع مدينة بارسيان على بعد 500 كم الى الغرب من بندرعباس مركز محافظة هرمزكان جنوب ايران.
رقم : 858626
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