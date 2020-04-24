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الجمعة 24 نيسان 2020 ساعة 08:39

'ملادينوف' يحذر الاحتلال من ضم أجزاء من الضفة الغربية

جاء ذلك في الجلسة الدورية لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية التي انعقدت عبر دائرة تليفزيونية.

وقال إنّ احتمالَ قيامِ "إسرائيل" بضمِ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة يُشكل تهديداً متزايداً، محذراً من أنّ مثلَ هذه الخطوة تنتهكُ القانونَ الدولي.

كما حذّرَ ملادينوف من استمرارِ المواجهاتِ والنزاعاتِ مع استمرارِ الخسائر البشرية من ضحايا الحرب، معتبراً أنّ قيامَ الكيان الاسرائيلي بضمِ اجزاءٍ من الضفةِ الغربية سيُوجهُ ضربةً ايضاً لجهودِ ما يُسمى حلَ الدولتَيْن ويُغلق البابَ امام استئنافِ المفاوضات وجهودِ السلام الاقليمي على حدِ تعبيرِه.

والإثنين، وقع نتنياهو وغانتس اتفاقا لتشكيل حكومة وحدة طارئة، يتناوب كل منهما رئاستها على أن يبدأ نتنياهو أولا لمدة 18 شهرا.

ويقضي الاتفاق على البدء في طرح مشروع قانون لضم غور الأردن ومستوطنات الإحتلال بالضفة الغربية المحتلة، مطلع تموز/يوليو المقبل.

وتشير تقديرات فلسطينية، إلى أن ضم الإحتلال سيصل إلى ما هو أكثر من 30 في المائة من مساحة الضفة الغربية المحتلة.
رقم : 858633
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