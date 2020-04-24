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الجمعة 24 نيسان 2020 ساعة 08:55

أسعار النفط تواصل ارتفاعها في آسيا

أسعار النفط تواصل ارتفاعها في آسيا
وسجل سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط المرجعي في السوق الأميركية، تسليم حزيران/يونيو ارتفاعا نسبته 4,61 بالمئة ليبلغ 17,26 دولارا في المبادلات الأولى الجمعة في آسيا.

أما سعر برميل برنت نفط بحر الشمال المرجعي في السوق الدولية، فقد ارتفع 3 بالمئة إلى 21,97 دولارا.

وكانت دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) اتفقت مع شركائها في نيسان/ابريل على خفض الإنتاج حوالى عشرة ملايين برميل يوميا اعتبارا من أيار/مايو، وبدأت دول بتطبيق الاتفاق كما ذكر مصرف "ايه ان زد".

وقال المصرف في مذكرة إن "الكويت ذكرت أنها بدأت خفض إنتاجها قبل الأول من أيار/مايو، والجزائر أيضا أبلغت أوبك برغبتها في أن تخفض فورا" إنتاجها.

لكن أسعار الذهب الأسود تبقى في أدنى مستويات سجلتها منذ سنوات مع انخفاض الطلب على النفط بسبب تراجع النشاط الاقتصادي الناجم عن إجراءات العزل المفروضة في العديد من بلدان العالم لمنع انتشار وباء كوفيد-19.
رقم : 858639
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