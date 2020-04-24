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الجمعة 24 نيسان 2020 ساعة 09:25
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين..

الاحتلال مسؤول عن جريمة اعدام الأسير البرغوثي

الاحتلال مسؤول عن جريمة اعدام الأسير البرغوثي
ونعت الجبهة الأسير البرغوثي الذي استشهد صباح الاربعاء في سجن النقب في جريمة إسرائيلية نكراء تُضاف إلى سجل جرائم الاحتلال الإسرائيلي ليرفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 223 شهيداً، وتقدمت بالتعازي لعائلته وذويه والشعب الفلسطيني.

كما أوضحت الجبهة أن “إسرائيل تواصل انتهاكاتها بحق الأسرى في السجون، متجاهلة الدعوات التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للإفراج عن الأسرى والمعتقلين في السجون والزنازين المظلمة في إطار مواجهة جائحة كورونا”.

ودعت الجبهة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية ومنها اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتشكيل لجنة تحقيق في ظروف استشهاد الأسير نور البرغوثي، والعمل على إنقاذ الأسرى قبل فوات الأوان بالإفراج الفوري عنهم وخاصة في ظل تفشي جائحة كورونا في دولة الاحتلال خشية انتقالها لصفوف الأسرى.

كما طالبت بـ”تطبيق الاتفاقيات الدولية المعنية بقضية الأسرى وخاصة اتفاقية جنيف القاضية، ووقف كافة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى وتوفير العلاج اللازم لهم والسماح للطواقم الطبية بزيارتهم ومتابعة أوضاعهم الطبية دون أية مضايقات”.
رقم : 858644
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