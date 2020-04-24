نائب بحريني سابق ينتقد وجود آلاف المعتقلين في سجون النظام

وقال النائب "الأسود" عبر حسابه على منصة تويتر، إنّ «إستقرار الوضع الأمني ليس بالكاميرات والأجهزة، قوة الدولة في حفظ الأمن تكمن بكيفية تعاطي الأجهزة التنفيذية واحترام حقوق الإنسان والتأسيس للعدالة الإجتماعية وحماية المواطن من الأخطار».



وأضاف «البحرين ليست استثناء، وجود آلاف المعتقلين في السجون لا يعني إستقرار الوضع أو تحقيق نجاحات».



وأوضح "الأسود"، أنّه «لا يمكن تجاوز المشكلة السياسية والأزمة الأمنية التي تعيشها البحرين لسنوات طويلة، ولا يمكن ترك الأمور بدون مقاربة واقعية لأمد بعيد، الشعارات التي تطلقها السلطة لا تغير حال ولا تطور بلداً، عقول معطلة وشباب خلف القضبان وقيادات في المعتقلات والمنافي، ثم نسمع حديث عن الإستقرار الأمني».