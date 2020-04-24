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الجمعة 24 نيسان 2020 ساعة 11:59
5849 إصابة جديدة بكورونا في روسيا خلال 24 ساعة
وكانت الحكومة الروسية أجازت علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد بعقار هيدروكسي كلوروكين الخاص بعلاج الملاريا، والذي تثير فعاليته جدلا في العالم.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
858659
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