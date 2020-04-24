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الجمعة 24 نيسان 2020 ساعة 12:58

تونس تضع بروتوكولا صحيا تمهيدا لعودة السياحة

تونس تضع بروتوكولا صحيا تمهيدا لعودة السياحة
وأضاف قويدير "ستعلن وزارة السياحة قريبا، وبالتعاون مع جميع الأطراف المهتمة كمنظمة الصحة العالمية واتحاد الفنادق ووكالات السفر وشركات الطيران وشركات السياحة عن وضع بروتوكول بشأن السلامة الصحية للسياحة".

وتابع: "الهدف من هذا الدليل الخاص بالإجراءات الصحية هو محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد والاهتمام بوقاية وحماية السياح أثناء إقامتهم في تونس".

وأوضح أن "هذه الاستراتيجية ستشمل القادمين والمغادرين في المطارات والموانئ ومراكز الحدود البرية والنقل والإقامة في المؤسسات السياحية والأماكن العامة لتناول الطعام والأنشطة المخصصة للسياح".

وأكد قويدير أن "تونس لا تزال تسيطر بنجاح على انتشار الفيروس.

حيث تم تسجيل 900 إصابة فقط خلال الفترة بأكملها في البلاد، وعلى مدى الأسابيع الماضية انخفض عدد المصابين، وفي بعض المدن لم تسجل أي إصابة".

وأشار إلى أن "الحكومة التونسية اتخذت قرارًا مدروسًا بشأن الإزالة التدريجية لنظام العزل الذاتي، اعتبارا من 4 أيار المقبل.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد أعلن أمس، تقليص ساعتين من حظر التجوال المفروض في البلاد بسبب فيروس كورونا.

كما أعلن رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، أن تونس ستبدأ الانتقال من الحجر الصحي العام إلى الحجر الصحي الموجه بداية من 4 مايو المقبل.
رقم : 858678
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