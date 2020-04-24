هنية يستعرض مع النخالة آخر تطورات القضية الفلسطينية

واستعرض القائدان - وفق مكتب هنية- آخر التطورات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية مع تشكيل حكومة صهيونية جديدة، وأكدا استمرار نهج المقاومة حتى تحرير الأرض والقدس والأسرى وعودة اللاجئين إلى أرض فلسطين.



وشددا على مستوى العلاقة بين الحركتين ومع بقية فصائل المقاومة الفلسطينية، والآفاق الإستراتيجية للعمل المشترك في كل المجالات، وعلى امتداد وجود الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، والالتفاف حول القدس وحمايتها مهما كلف ذلك من ثمن.



وتمنى هنية للنخالة وقيادة وأبناء حركة الجهاد كل عزة ومنعة حتى نمضي معًا لتحقيق تطلعات شعبنا وأمتنا في فلسطين المباركة، تيمناً بنفحات شهر رمضان وفتوحاته وانتصاراته العظيمة في تاريخنا المجيد.