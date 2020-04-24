أرمن سوريا يحيون ذكرى ‘‘الإبادة الأرمنية‘‘

واقتصرت المراسم على القائمين عليها دون حضور مصلين تطبيقاً للإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدي لفيروس كورونا.



وكانت أجراس الكنائس الأرمنية في دمشق والعالم وفق (المطران آرماش نالبنديان) قد قرعت في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم إحياء لذكرى الإبادة الأرمنية.



وفي حلب أقيمت في كنيسة السيدة العذراء للأرمن الأرثوذوكس بحي الفيلات صلاة إحياء لذكرى الإبادة الأرمنية تحدث خلالها (ماسيس زوبويان) مطران أبرشية حلب وتوابعها للأرمن الأرثوذكس عن أهمية إحياء ذكرى الإبادة الأرمنية، والصلاة لأرواح الشهداء الأبرياء الذين قضوا فيها ولشهداء الجيش العربي السوري الذين يخوضون معارك الشرف ضد الإرهاب.



ووجه زوبويان الشكر والامتنان للشعب السوري الذي احتضن الشعب الارمني في محنته، داعياً المجتمع الدولي إلى الاعتراف بهذه المجزرة وإدانة ما ارتكبه العثمانيون من إبادة بحق الأرمن على حد قوله.



بعد ذلك تم وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الإبادة الأرمنية في الكنيسة.