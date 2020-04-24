6 وفيات جديدة بكورونا بالسعوديةو الإصابات تفوق الـ15 ألفا

وأكدت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في المملكة أصبح بذلك 15102.



وأعلنت الوزارة عن ست وفيات جديدة ناجمة عن الفيروس التاجي، لترتفع حصيلة ضحايا الوباء إلى 127 شخصا.



وسجلت خلال اليوم الأخير في المملكة 124 حالة شفاء جديدة من كورونا، ليبلغ مجموع المتعافين 2049 شخصا.



وتعود معظم الإصابات الجديدة في السعودية إلى المدينة المنورة (272) ومكة المكرمة (242) وجدة (210) والرياض (131).



وتمثل أرقام اليوم ارتفاعا طفيفا في عدد الإصابات الجديدة وانخفاضا في حصيلة الوفيات الجديدة مقارنة مع معدلات يوم أمس (1158 إصابة وسبع وفيات).



ولا تزال السعودية الدولة العربية الأكثر تضررا بكورونا من حيث عدد الإصابات.