تمديد التعبئة العامة لأسبوعين في لبنان

وقرر المجلس الاعلى للدفاع في الاجتماع الذي عقده برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهر اليوم في قصر بعبدا، رفع انهاء الى مجلس الوزراء يتضمن خمس مراحل تبدأ في 27 نيسان الحالي وتنتهي في 8 حزيران المقبل، على أن يعود لمجلس الوزراء تحديد الأنشطة الاقتصادية التي سيسمح لها بإعادة العمل تدريجيا ضمن نطاقها ووفقا للمراحل الزمنية المشار إليها أعلاه وضمن شروط معينة.



واستهل الرئيس عون الاجتماع بعرض التدابير والإجراءات التي اتُخذت منذ اعلان تمديد التعبئة العامة في إطار الوقاية من الكورونا، وشدّد على اهمية اتخاذ القرارات استناداً الى معطيات علمية ومعايير دولية.



بدوره عرض رئيس الحكومة حسان دياب الإجراءات والتدابير التي اتخذتها ونفذتها الحكومة والوزراء والأجهزة العسكرية والأمنية مؤكدا نجاحها إنما ذلك لا يعني ان الوباء انتهى وبالتالي ضرورة تمديد اعلان التعبئة لفترة اسبوعين لتفادي موجة ثانية من الوباء قد تشكل كارثة لا يمكن تحملها.



وأطلع الحاضرين على التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بمتابعة اجراءات الوقاية من الكورونا والتي قضت بإقتراح تمديد إعلان التعبئة لمدة أسبوعين أي لغاية 10/5/2020 على أن يتم المباشرة بتحديد النشاطات الاقتصادية التي يمكن أن تعاود العمل تدريجياً.



ومن جهته، أشاد وزير الصحة حمد حسن بالتدابير التي اتخذتها الحكومة والتي جنبت البلد من تفاقم الأزمة الصحية، مشيراً إلى أن رفع الجهوزية في القطاع الصحي ما زال مستمراً، وهناك حاجة لتزويد المستشفيات بالتجهيزات اللازمة والإبقاء على اجراء الفحوصات الدورية للتوصل الى 75 الف فحص PCR.



وفي الختام دعا المجلس الأعلى للدفاع الأجهزة العسكرية والأمنية كافة إلى التشدد ردعياً، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره.



واعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في لبنان في بيان اليوم الجمعة عن تسجيل 8 ​اصابات​ جديدة بفيروس ​كورونا​، و بذلك فقد وصل عدد الاصابات الى 696 حالة.