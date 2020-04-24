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الجمعة 24 نيسان 2020 ساعة 18:10

تسجيل إصابتين بكورونا في كردستان العراق

تسجيل إصابتين بكورونا في كردستان العراق
وقالت دائرة الصحة في بيان مقتضب إنه "تم تسجيل اصابتين جديدتين بفايروس كورونا في المحافظة وبالتالي يكون التراكمي ١٨".

وتشهد بغداد والمحافظات حظراً جزئياً للتجوال منذ 17 آذار الماضي ضمن إجراءات الحكومة في مواجهة فايروس كورونا.
رقم : 858717
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