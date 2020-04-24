من أدعية الإمام الحسين عليه السلام

بسمِ الله الرَّحمنِ الرَّحيمِ، بِسمِ اللهِ وبِاللهِ، ومِن اللهِ وإلى اللهِ، وفي سبيلِ اللهِ، وعلى مِلّةِ رسولِ الله، وتوكّلت على الله، ولا حولَ ولا قوّة إلَّا بالله العلّي العظيم.

أللّهمَّ إنّي أَسلمتُ نفسي إليك، وَوَجَّهتُ وَجْهي إليك، وفوَّضتُ أمري إليك، وإيّاكَ أسألُ العافيةَ مِن كلِّ سوءٍ في الدُّنيا والآخرة.



أللّهمّ إنّك تَكفيني مِن كلِّ أحدٍ، ولا يَكفيني أحدٌ منك، فاكفِني مِن كلِّ أحدٍ ما أخافُ وأحذر، واجعل لي مِن أمري فرجاً ومخرجاً، إنّك تَعلمُ ولا أعلمُ، وتقدِرُ ولا أقدر، وأنت على كلِّ شيء قديرٌ، برحمتِكَ يا أرحمَ الرَّاحمين.