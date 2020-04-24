دعاء الزهراء لقضاء الحوائج

أسألك بالأسماء التي يدعوك بها حملة عرشك ، ومن حول عرشك بنورك يسبحون شفقة من خوف عقابك ، وبالأسماء التي يدعوك بها جبرئيل وميكائيل وإسرافيل الا أجبتني ، وكشفت يا الهي كربتي ، وسترت ذنوبي .



يا من امر بالصيحة في خلقه ، فإذا هم بالساهرة محشورون ، وبذلك الاسم الذي أحييت به العظام وهي رميم ، أحي قلبي ، واشرح صدري ، وأصلح شأني .



يا من خص نفسه بالبقاء ، وخلق لبريته الموت والحياة والفناء ، يامن فعله قول ، وقوله امر ، وأمره ماض علي ما يشاء . أسألك بالاسم الذي دعاك به خليلك حين القي في النار ، فدعاك به ، فاستجبت له وقلت : " يا نار كوني بردا وسلاما علي إبراهيم " ، ( 1 ) وبالاسم الذي دعاك به موسي من جانب الطور الأيمن ، فاستجبت له ، وبالاسم الذي خلقت به عيسى من روح القدس .



وبالاسم الذي وهبت به لزكريا يحيي ، وبالاسم الذي كشفت به عن أيوب الضر ، وبالاسم الذي تبت به علي داود ، وسخرت به لسليمان الريح تجرى بأمره ، و الشياطين ، وعلمته منطق الطير . وبالاسم الذي خلقت به العرش ، وبالاسم الذي خلقت به الكرسي ، وبالاسم الذي خلقت به الروحانيين ، وبالاسم الذي خلقت به الجن والانس ، وبالاسم الذي خلقت به جميع الخلق . وبالاسم الذي خلقت به جميع ما أردت من شئ ، وبالاسم الذي قدرت به علي كل شئ ، أسألك بحق هذه الأسماء ، الا ما أعطيتني سؤلي وقضيت حوائجي يا كريم .



دعاؤها لقضاء الحوائج يا رب الأولين والآخرين ، ويا خير الأولين والآخرين ، يا ذا القوة المتين ، ويا راحم المساكين ، ويا ارحم الراحمين . وفي رواية : يا أول الأولين ، ويا اخر الآخرين ، ويا ذا القوة المتين ، ويا ارحم الراحمين ، أغننا واقض حاجتنا .



دعاؤها لقضاء الحوائج الحمد لله الذي لا ينسي من ذكره ، ولا يخيب من دعاه ، ولا يقطع رجاء من رجاه . ثم يسأل الله عز وجل ما يريد .



دعاؤها لقضاء الدين وتيسير الأمور اللهم ربنا ورب كل شئ ، منزل التوراة والإنجيل والفرقان ، فالق الحب والنوى ، أعوذ بك من شر كل دابة ، أنت اخذ بناصيتها . أنت الأول فليس قبلك شئ ، وأنت الاخر فليس بعدك شئ ، وأنت الظاهر فليس فوقك شئ ، وأنت الباطن فليس دونك شئ . صل علي محمد وعلي أهل بيته عليه وعليهم السلام ، واقض عني الدين ، وأغنني من الفقر ، ويسر لي كل الامر ، يا ارحم الراحمين .



وفي رواية : اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ، ربنا ورب كل شئ ، منزل التوراة والإنجيل والفرقان ، فالق الحب والنوى ، أعوذ بك من كل شئ أنت اخذ بناصيته .



أنت الأول فليس قبلك شئ ، وأنت الاخر فليس بعدك شئ ، وأنت الظاهر فليس فوقك شئ ، فأنت الباطن فليس دونك شئ ، اقض عني الدين وأغنني من الفقر .



وفي رواية : اللهم رب السماوات ورب الأرضين ورب كل شئ ، فالق الحب والنوى ، ومنزل التوراة والإنجيل و القران ، أعوذ بك من كل ذي شر أنت اخذ بناصيته . أنت الأول فليس قبلك شئ ، وأنت الاخر فليس بعدك شئ ، والظاهر فليس فوقك شئ ، والباطن فليس دونك شئ ، اقض عنى الدين ، وأغنني من الفقر .



روى ان النبي علم عليا وفاطمة وقال : يصلى أحدكما ركعتين ، يقرء في كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسي - ثلاث مرات ، و " قل هو الله أحد " - ثلاث مرات ، وآخر الحشر - ثلاث مرات ، من قوله : " لو أنزلنا هذا القران على جبل " إلى آخره ، فإذا جلس فليتشهد وليثن على الله وليصل على النبي 9 وليدع للمؤمنين والمؤمنات ، ثم يدعو على اثر ذلك فيقول : اللهم انى أسألك بحق كل اسم هو لك ، يحق عليك فيه إجابة الدعاء إذا دعيت به ، وأسألك بحق كل ذي حق عليك ، وأسألك بحقك على جميع ما هو دونك ان تفعل بي كذا و كذا .