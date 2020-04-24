الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 24 نيسان 2020 ساعة 19:38

دعاء الزهراء لقضاء الحوائج

دعاء الزهراء لقضاء الحوائج
أسألك بالأسماء التي يدعوك بها حملة عرشك ، ومن حول عرشك بنورك يسبحون شفقة من خوف عقابك ، وبالأسماء التي يدعوك بها جبرئيل وميكائيل وإسرافيل الا أجبتني ، وكشفت يا الهي كربتي ، وسترت ذنوبي .

يا من امر بالصيحة في خلقه ، فإذا هم بالساهرة محشورون ، وبذلك الاسم الذي أحييت به العظام وهي رميم ، أحي قلبي ، واشرح صدري ، وأصلح شأني .

يا من خص نفسه بالبقاء ، وخلق لبريته الموت والحياة والفناء ، يامن فعله قول ، وقوله امر ، وأمره ماض علي ما يشاء . أسألك بالاسم الذي دعاك به خليلك حين القي في النار ، فدعاك به ، فاستجبت له وقلت : " يا نار كوني بردا وسلاما علي إبراهيم " ، ( 1 ) وبالاسم الذي دعاك به موسي من جانب الطور الأيمن ، فاستجبت له ، وبالاسم الذي خلقت به عيسى من روح القدس .

وبالاسم الذي وهبت به لزكريا يحيي ، وبالاسم الذي كشفت به عن أيوب الضر ، وبالاسم الذي تبت به علي داود ، وسخرت به لسليمان الريح تجرى بأمره ، و الشياطين ، وعلمته منطق الطير . وبالاسم الذي خلقت به العرش ، وبالاسم الذي خلقت به الكرسي ، وبالاسم الذي خلقت به الروحانيين ، وبالاسم الذي خلقت به الجن والانس ، وبالاسم الذي خلقت به جميع الخلق . وبالاسم الذي خلقت به جميع ما أردت من شئ ، وبالاسم الذي قدرت به علي كل شئ ، أسألك بحق هذه الأسماء ، الا ما أعطيتني سؤلي وقضيت حوائجي يا كريم .

دعاؤها  لقضاء الحوائج يا رب الأولين والآخرين ، ويا خير الأولين والآخرين ، يا ذا القوة المتين ، ويا راحم المساكين ، ويا ارحم الراحمين . وفي رواية : يا أول الأولين ، ويا اخر الآخرين ، ويا ذا القوة المتين ، ويا ارحم الراحمين ، أغننا واقض حاجتنا .

دعاؤها  لقضاء الحوائج الحمد لله الذي لا ينسي من ذكره ، ولا يخيب من دعاه ، ولا يقطع رجاء من رجاه . ثم يسأل الله عز وجل ما يريد .

دعاؤها  لقضاء الدين وتيسير الأمور اللهم ربنا ورب كل شئ ، منزل التوراة والإنجيل والفرقان ، فالق الحب والنوى ، أعوذ بك من شر كل دابة ، أنت اخذ بناصيتها . أنت الأول فليس قبلك شئ ، وأنت الاخر فليس بعدك شئ ، وأنت الظاهر فليس فوقك شئ ، وأنت الباطن فليس دونك شئ . صل علي محمد وعلي أهل بيته عليه وعليهم السلام ، واقض عني الدين ، وأغنني من الفقر ، ويسر لي كل الامر ، يا ارحم الراحمين .

وفي رواية : اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ، ربنا ورب كل شئ ، منزل التوراة والإنجيل والفرقان ، فالق الحب والنوى ، أعوذ بك من كل شئ أنت اخذ بناصيته .

أنت الأول فليس قبلك شئ ، وأنت الاخر فليس بعدك شئ ، وأنت الظاهر فليس فوقك شئ ، فأنت الباطن فليس دونك شئ ، اقض عني الدين وأغنني من الفقر .

وفي رواية : اللهم رب السماوات ورب الأرضين ورب كل شئ ، فالق الحب والنوى ، ومنزل التوراة والإنجيل و القران ، أعوذ بك من كل ذي شر أنت اخذ بناصيته . أنت الأول فليس قبلك شئ ، وأنت الاخر فليس بعدك شئ ، والظاهر فليس فوقك شئ ، والباطن فليس دونك شئ ، اقض عنى الدين ، وأغنني من الفقر .

روى ان النبي  علم عليا وفاطمة  وقال : يصلى أحدكما ركعتين ، يقرء في كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسي - ثلاث مرات ، و " قل هو الله أحد " - ثلاث مرات ، وآخر الحشر - ثلاث مرات ، من قوله : " لو أنزلنا هذا القران على جبل " إلى آخره ، فإذا جلس فليتشهد وليثن على الله وليصل على النبي 9 وليدع للمؤمنين والمؤمنات ، ثم يدعو على اثر ذلك فيقول : اللهم انى أسألك بحق كل اسم هو لك ، يحق عليك فيه إجابة الدعاء إذا دعيت به ، وأسألك بحق كل ذي حق عليك ، وأسألك بحقك على جميع ما هو دونك ان تفعل بي كذا و كذا .
رقم : 858741
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني : تطوير الحكومة الإلكترونية ضرورة حيوية للبلاد
روحاني : تطوير الحكومة الإلكترونية ضرورة حيوية للبلاد
استمرار التوترات العسكرية بين الهند وباكستان
استمرار التوترات العسكرية بين الهند وباكستان
24 نيسان 2020
أمريكا تقضم المزيد من آبار النفط شرق الفرات
أمريكا تقضم المزيد من آبار النفط شرق الفرات
24 نيسان 2020
أيام سوداء يعيشها تحالف العدوان السعودي بشمال غرب ‘‘مأرب‘‘
أيام سوداء يعيشها تحالف العدوان السعودي بشمال غرب ‘‘مأرب‘‘
24 نيسان 2020
ذكرى انكسار مخلب النسر الاميركي في طبس الايرانية
ذكرى انكسار مخلب النسر الاميركي في طبس الايرانية
24 نيسان 2020
السعودية... ثمن العمالة.. رصاصة وحمالة
السعودية... ثمن العمالة.. رصاصة وحمالة
23 نيسان 2020
الهجوم على الحكومة اللبنانية بين الاستغلال السياسي ومطالب المواطنين
الهجوم على الحكومة اللبنانية بين الاستغلال السياسي ومطالب المواطنين
23 نيسان 2020
روحاني : جهود الحکومة منصبة لتحویل قفزة الانتاج الی واقع عملي
روحاني : جهود الحکومة منصبة لتحویل قفزة الانتاج الی واقع عملي
23 نيسان 2020
العميد حاتمي: قواتنا المسلحة جاهزة للرد اي تهديد في المستقبل
العميد حاتمي: قواتنا المسلحة جاهزة للرد اي تهديد في المستقبل
23 نيسان 2020
'نور' ايران يبدأ دورته حول الأرض.. دلالات التوقيت والرسائل
23 نيسان 2020
الدول الراعية لاستانا تجدد تأكيدها على احترام سيادة سوريا
الدول الراعية لاستانا تجدد تأكيدها على احترام سيادة سوريا
23 نيسان 2020
روحاني: لاينبغي التصور أن المواجهة مع كورونا انتهت
روحاني: لاينبغي التصور أن المواجهة مع كورونا انتهت
22 نيسان 2020
الصاروخ حامل القمر الصناعي الايراني ثلاثي المراحل وثنائي الوقود
الصاروخ حامل القمر الصناعي الايراني ثلاثي المراحل وثنائي الوقود
22 نيسان 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن